Последнее обновление: 24.08.2017 17:06

Доллар немного восстановился в преддверии симпозиума в Джексон-Хоул

Доллар отыграл часть потерь к евро и иене в четверг после очередного снижения на фоне политической обстановки: поддержку валюте США оказала неопределенность в отношении того, какой может быть риторика представителей руководства Федрезерва в ближайшие несколько дней.

Доллар с начала года потерял 14 процентов к евро в связи с рухнувшими надеждами на то, что администрация президента США Дональда Трампа реализует инициативы, направленные на рост экономики, что снизило вероятность дальнейших повышений ставки ФРС.

Однако американский ЦБ остается единственным в мире крупным регулятором, который начал повышать ставки, и стремится сбалансировать внушительный объем ценных бумаг, накопленный в процессе вливания денег в экономику в течение прошедших восьми лет.

Более уверенные сигналы об этих шагах регулятора со стороны главы ФРС Джанет Йеллен, которая в пятницу выступит на ежегодном банковском симпозиуме в Джексон-Хоул, могут поддержать доллар. К 14.46 доллар поднялся на 0,03 процента к евро до $1,1802 за евро.

К иене доллар укрепился на 0,31 процента до 109,36 иены. Индекс доллара к корзине основных валют-соперников вырос на 0,08 процента до 93,224.

Однако восстановление доллара было минимальным на фоне потерь, которые валюта США понесла после угроз Трампа во вторник остановить работу правительства и вывести страну из Североатлантического соглашения о свободной торговле.

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