Доллар отыграл потери к основным валютам

Доллар поднялся с достигнутого на прошлой сессии минимума четырех с половиной месяцев к иене в среду на фоне ослабления беспокойства инвесторов о последних ракетных испытаниях КНДР, тогда как австралийский доллар укрепился благодаря оптимистичным данным строительного сектора.

Индекс доллара, отслеживающий динамику валюты США к корзине шести основных валют-соперников, к 8.50 поднялся на 0,11 процента до 92,349 против 91,621 во вторник, минимального показателя с января 2015 года.

К иене доллар торговался вблизи 109,75 иены против 108,265 иены во вторник, минимума с середины апреля.

“Пара доллар/иена отреагировала на вчерашние события снижением, и, похоже, сегодня происходит обратное”, - сказал Митул Котеча из Barclays в Сингапуре.

Северная Корея во вторник запустила баллистическую ракету, пролетевшую через японский остров Хоккайдо, что изначально встревожило инвесторов и привело к падению доходности облигаций США и снижению доллара к иене, которая обычно пользуется спросом в период напряженности.

Позднее американская валюта восстановилась, тогда как фондовый рынок США закрыл торги вторника ростом, а доходность 10-летних госбондов отошла от 9-месячного минимума.

Евро снизился на 0,04 процента до $1,1967, отойдя от достигнутого во вторник максимума с января 2015 года на уровне $1,2070.

Австралийский доллар подскочил на 0,41 процента до $0,7987.

Рост строительства в Австралии в прошлом квартале стал максимальным в истории, так как горно-металлургические компании вкладывались в крупные инженерные проекты.