Доллар в плюсе к иене вопреки новостям о ракетном пуске КНДР

Доллар вырос к иене на торгах пятницы, восстановившись после падения, вызванного сообщениями о том, что КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией.

К 8.42 доллар вырос на 0,13 процента до 110,36 иены. В начале торгов в Азии валюта США опустилась до внутридневного минимума на уровне 109,55 иены.

КНДР в пятницу запустила ракету, которая пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан, сказали южнокорейские и японские чиновники. Очередной ракетный пуск еще больше усилил напряженность в регионе, возросшую после испытаний Пхеньяном мощной ядерной бомбы.

По словам участников рынка, хотя на данный момент финансовые биржи могут оставаться волатильными, их реакция на ракетный пуск Северной Кореи, вероятно, будет краткосрочной.

Фунт стерлингов продолжил рост после резкого ралли на торгах четверга после того, как Банк Англии предупредил, что может в “ближайшие месяцы” повысить ставку впервые за десятилетие.

Фунт подрос на 0,1 процента к доллару до $1,3410. В четверг британская валюта впервые за год превысила отметку $1,34.

Евро опустился на 0,05 процента до $1,1912, оставаясь ниже пробитого на прошлой неделе пика двух с половиной лет в $1,2092.