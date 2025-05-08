Рада ратифицировала "соглашение о недрах" с США

Верховная Рада в четверг проголосовала за ратификацию так называемого "соглашения о недрах" с США и создание украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

По его информации, свои голоса за это отдали 338 депутатов, причем проголосовали все фракции и группы.

Напомним, что в ночь с 30 апреля на 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американско-украинского Инвестиционного фонда восстановления с равным участием сторон.

В основе документа насчитывается пять ключевых принципов.

Фонд создается на основе 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса.

Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.

Планируются новые инвестиции, а не долги: никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает.

Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати".

Соглашение не будет представлять преграды для получения Украиной членства в ЕС.

Среди прочего - любые доходы партнерства не будут подлежать налогообложению. При этом первые 10 лет прибыли не будут распределяться, а полностью будут реинвестироваться в украинскую экономику (в новые проекты или восстановление). Затем - могут быть распределены между партнерами. Эти условия будут обсуждаться дополнительно.

В целом фонд будет инвестировать в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут направлены средства, Украина и США будут определять совместно.

Также в соглашении отмечается, что если Вашингтон будет предоставлять Украине новую военную помощь (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучения), то капитальный вклад от США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость.