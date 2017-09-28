Доллар в плюсе благодаря надеждам на налоговую реформу в США

Доллар обновил месячный максимум к корзине основных валют в четверг благодаря надеждам на то, что администрация президента США Дональда Трампа смогла добиться прогресса в разработке налоговой реформы.

К 8.45 индекс доллара, отслеживающий его динамику к корзине шести валют, вырос на 0,3 процента до 93,641.

Трамп в среду предложил самую масштабную налоговую реформу в США за три десятилетия, предполагающую снижение налогов для большинства американцев. Однако критики этой инициативы президента считают, что она выгодна богатым слоям населения и компаниям, а также может увеличить дефицит бюджета на триллионы долларов.

Обнародованный налоговый план и оптимистичные данные о заказах на товары длительного пользования обеспечили рост доллара, который также укрепился на фоне возобновившихся ожиданий повышения ставки ФРС к концу года.

“Думаю, настроение рынка в отношении США было слишком пессимистичным”, - сказал Масаси Мурата из Brown Brothers Harriman в Токио.

“Эта позиция была пересмотрена, и доходность гособлигаций растет, поэтому покупка доллара продолжится на протяжении некоторого времени”.

Доходность 10-летних госбондов США в ходе торгов четверга выросла до 2,344 процента, максимума с середины июля.

Доллар поднялся на 0,22 процента к японской иене до 113,05 иены, приблизившись к пробитой в среду отметке 113,26 иены, максимума более чем за два месяца.

Евро сбавил к доллару 0,18 процента, опустившись до $1,1721, и торговался вблизи достигнутого в среду месячного минимума на уровне $1,1717.