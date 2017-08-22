Доллар в плюсе к корзине валют; в фокусе - симпозиум в Джексон-Хоул

Доллар вырос к корзине основных валют-соперников во вторник, в то время как трейдеры ждут начала ежегодной конференции руководителей центробанков в Джексон-Хоул, которая пройдет 24-26 августа, чтобы узнать о перспективах изменений в монетарной политике регуляторов.

К 8.47 индекс доллара поднялся на 0,14 процента до 93,223.

В фокусе участников рынка - выступление главы Федрезерва США Джанет Йеллен, которое состоится в пятницу в пятницу.

Если речь Йеллен укрепит ожидания повышения ставки в декабре, инвесторы могут начать сокращать позиции против доллара, что будет способствовать его росту, сказал Стивен Иннес из OANDA.

К иене доллар укрепился на 0,29 процента до 109,27 иены, отойдя от достигнутого на прошлой неделе минимума вблизи 108,60 иены, что стало самым слабым показателем для доллара примерно за четыре месяца.

Евро сбавил 0,13 процента к доллару, опустившись до $1,1799.

Единая европейская валюта сдала позиции после роста до пика двух с половиной лет вблизи $1,1910 в начале августа, однако сумела отойти от трехнедельного минимума на уровне $1,1662, достигнутого в прошлый четверг.

Инвесторы также ждут выступления главы Европейского центробанка Марио Драги в пятницу, однако неизвестно, станут ли его комментарии новым поводом для покупки евро.

Драги не будет делать заявлений об изменениях в денежно-кредитной политике на конференции в Джексон-Хоул, сказали два источника, знакомые с ситуацией, снизив ожидания того, что европейский регулятор начнет готовиться к отказу от мер стимулирования.