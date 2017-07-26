Доллар держится выше минимума 13 месяцев в ожидании заявления ФРС

Доллар отошел от минимума 13 месяцев к корзине основных валют в среду, пока инвесторы ждали итогов заседания Федеральной резервной системы, чтобы узнать сроки следующего ужесточения политики.

В фокусе внимания трейдеров также действия Сената США, который согласился провести дебаты о законопроекте, предполагающем отмену реформу здравоохранения Obamacare. Однако крайне слабая победа в простом процедурном вопросе ставит под сомнение возможность республиканцев набрать число голосов, необходимое для одобрения одного из нескольких вариантов отмены реформы.

На первом из нескольких этапов голосования, которые могут состояться на этой неделе, план отмены и замены Obamacare не смог набрать необходимые для утверждения 60 голосов.

Новости не оказали существенного влияния на доллар.

Индекс доллара, отслеживающий его динамику к корзине шести основных валют-соперников, к 8.46 МСК подрос на 0,12 процента до 94,171. Во вторник он снизился до 93,638, минимума с июня 2016 года.

К иене доллар укрепился на 0,05 процента до 111,94 иены, удерживая преимущество после роста на 0,7 процента во вторник.

Евро опустился на 0,15 процента до $1,1634. Во вторник единая европейская валюта выросла до $1,17125, максимума с августа 2015 года, и удерживается вблизи пика двух с половиной лет за счет превысивших ожидания данных о деловых настроениях в Германии.

Австралийский доллар снизился после данных, указавших на неожиданно вялую потребительскую инфляцию в прошлом квартале.

Валюта Австралии сбавила 0,55 процента, опустившись до $0,7893.