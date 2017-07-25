Доллар поднялся с минимума 13 месяцев

Доллар отошел от минимума 13 месяцев к корзине основных валют-соперников во вторник, пытаясь оправиться от недавней распродажи после оптимистичных экономических данных, пока инвесторы ждут итогов заседания Федрезерва, чтобы узнать сроки следующего ужесточения политики.

Однако прогноз динамики доллара остается неопределенным из-за беспокойства о том, что политическая нестабильность может помешать президенту США Дональду Трампу воплотить в жизнь предвыборные обещания, связанные со стимулированием экономики и налоговой реформой.

Индекс доллара к 8.47 МСК снизился на 0,04 процента до 93,939, но был выше пробитого в понедельник минимума с июня 2016 года в 93,823.

Предварительные данные Markit об индексах производственного сектора и сектора услуг в понедельник превзошли прогнозы, что обеспечило рост доходности 10-летних облигаций США и поддержало доллар, сказали аналитики.

Федрезерв, как ожидается, оставит без изменений процентные ставки по итогам двухдневного заседания, которое завершится в среду. Инвесторы будут ждать новых намеков на то, когда регулятор может вновь повысить ставку в текущем году и начать сокращать баланс.

В ближайшей перспективе динамика доллара, вероятно, будет ограничена, учитывая беспокойство о политических рисках в США, сказал Синитиро Кадота из Barclays в Токио.

Зять президента США Дональда Трампа и старший советник Белого дома Джаред Кушнер сообщил Сенату в понедельник, что четыре раза встречался с российскими чиновниками в прошлом году, но не вступал в сговор с Москвой, чтобы повлиять на итоги президентских выборов.

Продолжающееся расследование вмешательства России в американские выборы, которые ведут Конгресс и спецпрокурор Минюста, а также снижение прогноза инфляции оказывают давление на доллар практически весь месяц.

Доллар снизился к иене на 0,02 процента до 111,07 иены, но был выше достигнутой в понедельник отметки в 110,625 иены, минимума с середины июня.

Евро подрос на 0,12 процента до $1,1652, но торгуется ниже пика 23 месяцев в $1,1684, пробитого в понедельник.