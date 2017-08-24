Доллар восстановил часть потерь, инвесторы ждут выступлений глав центробанков

Доллар немного вырос в четверг, восстановив часть потерь, понесенных после того, как президент США Дональд Трамп допустил возможность приостановки работы американского правительства и пригрозил разорвать Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA).

Трамп во вторник предупредил, что может вывести США из торгового пакта с Мексикой и Канадой после того, как трехсторонние переговоры не помогли преодолеть глубокие разногласия участников соглашения. Американский лидер также сказал, что может остановить работу правительства, если не получит финансирование для строительства стены на границе с Мексикой.

Комментарии Трампа в преддверии голосования в Конгрессе о повышении потолка госдолга ударили по доллару в среду.

У Конгресса, который 5 сентября возобновит работу после летнего перерыва, будет около 12 рабочих дней на то, чтобы одобрить бюджет. В противном случае, работа правительства может быть приостановлена.

В четверг доллар восстановил часть потерь, к 8.25 МСК прибавив 0,1 процента до 109,12 иены, после снижения на 0,5 процента в среду.

Инвесторы ждут выступлений главы ФРС Джанет Йеллен и президента ЕЦБ Марио Драги на симпозиуме в Джексон-Хоул в пятницу.

Йеллен может попытаться подготовить рынки к возможности еще одного повышения ставки в этом году, сказал валютный аналитик Тан Тек Лен из UBS Wealth Management в Сингапуре. Фьючерсы на процентную ставку США указывают на 40-процентную вероятность повышения в декабре.

Евро торговался без резких колебаний на уровне $1,1805 после подъема примерно на 0,4 процента в среду.