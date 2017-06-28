Евро растет после заявлений Драги; отсрочка голосования в Сенате давит на доллар

Евро достиг максимума десяти месяцев в ходе торгов среды после заявлений главы Европейского центробанка Марио Драги, который накануне дал понять, что регулятор может в скором времени начать свертывание стимулирующих программ; доллар испытывает давление в связи с задержкой принятия законопроекта о реформе здравоохранения в США.

Евро вырос на 0,2 процента до $1,1359, максимальной отметки с августа 2016 года. Единая валюта прибавила 1,4 процента на этой неделе.

Выступая на конференции в Португалии во вторник, Драги сказал, что "на смену дефляционным силам пришли рефляционные".

Однако изменения в политике ЕЦБ должны быть постепенными, поскольку еврозоне все еще необходима "значительная" поддержка со стороны монетарной политики, и восстановление инфляции будет также зависеть от благоприятных глобальных финансовых условий.

По словам трейдеров, евро может продолжить рост в ближайшей перспективе.

По отношению к иене евро ослаб на 0,1 процента до 127,23 иены. Во вторник он коснулся отметки 127,47 иены, максимума с апреля 2016 года.

Доллар занял оборонительную позицию после того, как лидеры республиканцев в Сенате США решили отложить запланированное голосование по законопроекту об отмене реформы здравоохранения Obamacare, столкнувшись с сопротивлением со стороны членов партии.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, в определенный момент торгов снизился до 96,322 пункта, минимального уровня за более чем семь месяцев. К 9.00 он находился вблизи 96,286 пункта, на 0,1 процента ниже уровня предыдущего закрытия.

Против иены доллар ослаб на 0,2 процента до 112,12 иены.

Американская валюта во вторник поднималась вплоть до отметки 112,46 иены, максимума за более чем месяц.