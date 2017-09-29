Доллар может вырасти максимально за неделю с начала 2017 года

Доллар укрепился к корзине основных валют в пятницу и может показать максимальный недельный прирост в текущем году, пока инвесторы оценивали налоговый план администрации американского президента Дональда Трампа и будущее денежно-кредитной политики Федрезерва.

К 8.40 индекс доллара поднялся на 0,14 процента до 93,218.

Хотя индекс находится ниже достигнутого в четверг пика почти шести недель на уровне 93,666, он набрал 1,1 процента за неделю и может показать самый существенный недельный прирост с декабря.

Росту валюты США способствовали возобновившиеся надежды на налоговую реформу, а также комментарии главы ФРС Джанет Йеллен, которая подчеркнула необходимость постепенно повышать ставку.

Трамп в среду представил самую масштабную налоговую реформу за три десятилетия, призвав понизить налоги для большинства американцев.

Давление на динамику валюты, похоже, оказала фиксация прибыли и осторожность ввиду политических препятствий, с которыми предстоит столкнуться налоговому плану Трампа, сказал Стивен Иннес из Oanda в Сингапуре.

“Мы уже проходили тему с налоговой реформой, и не думаю, что это будет легко... Будет много шагов туда-обратно, много споров”, - сказал он.

К иене доллар вырос на 0,27 процента до 112,63 иены. В среду доллар обновил пик двух с половиной месяцев к японской валюте на уровне 113,26 иены благодаря росту доходности госбондов США.

Евро опустился на 0,07 процента до $1,1776, но остался выше пробитого в среду минимума в $1,1717, самого низкого показателя более чем за месяц.

Фунт стерлингов сбавил 0,21 процента, опустившись до $1,3411.