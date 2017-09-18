Доллар вырос к иене, удерживается вблизи пика 7 недель перед заседанием ФРС

Доллар удерживается вблизи максимума семи недель к иене в понедельник при поддержке недавнего роста доходности гособлигаций США, в то время как фунт стерлингов взял передышку после ралли на прошлой неделе, спровоцированного ожиданиями того, что Банк Англии может вскоре повысить ставку.

К 8.31 доллар вырос на 0,29 процента до 111,16 иены и находился недалеко от пробитой в пятницу отметки 111,33 иены, максимума с конца июля.

Доллар набрал почти 2,8 процента к иене на прошлой неделе, поскольку рост доходности госбондов США повысил привлекательность американской валюты, а также на фоне данных о росте потребительских цен, которые вновь увеличили вероятность повышения ставки ФРС в декабре.

Торги в Азии в понедельник были менее активные, чем обычно, так как японские биржи были закрыты по случаю государственного праздника.

В фокусе внимания на этой неделе - заседание Федрезерва 19-20 сентября. Регулятор, вероятно, объявит о планах начать сокращать баланс, но, как ожидается, оставит ставку без изменений.

Инвесторы ждут прогноз ФРС в отношении экономики и инфляции, а также вероятную оценку влияния ураганов “Харви” и “Ирма”.

Евро торговался вблизи $1,1939, находясь ниже пробитого ранее в сентябре пика двух с половиной лет на уровне $1,2092.

Фунт стерлингов торгуется без резких колебаний к доллару вблизи $1,3585 после резкого роста на прошлой неделе за счет увеличения шансов на повышение ставки Банка Англии в ближайшее время. В пятницу он вырос до $1,3616, максимума с 24 июня 2016 года.