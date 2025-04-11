Последнее обновление: 11.04.2025 16:50

Tesla прекратила в Китае прием заказов на электромобили американского производства

Американская Tesla прекратила прием заказов на седаны Model S и внедорожники Model X в Китае. Это следует из сообщения, размещенного на сайте компании.

Обе модели импортируются из США.

При этом компания продолжает продавать имеющиеся запасы, включая белый Model S за 759,9 тыс. юаней ($103,8 тыс.).

Китай в пятницу объявил о повышении пошлин на все товары из США с 84% до 125%. Мера вступает в силу в субботу.

Ранее американские СМИ со ссылкой на Белый дом сообщали, что американские пошлины на товары из Китая достигли 145%.



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