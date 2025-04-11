Последнее обновление: 11.04.2025 16:50

Китай повышает пошлины на американские товары с 84% до 125%

Министерство финансов Китая сообщило о повышении пошлин на американские товары с 84% до 125%.

Ожидается, что новые тарифы начнут действовать с 12 апреля.

В Минфине пояснили, что это зеркальный ответ США на введение пошлин.

"С учетом того, что у рынка больше нет возможности принимать американские товары, экспортируемые в Китай по нынешним уровням тарифов, если американская сторона впоследствии продолжит вводить пошлины на китайские товары, экспортируемые в США, китайская сторона не обратит на это внимания", - подчеркивается в сообщении Минфина КНР.

В свою очередь президент КНР Си Цзиньпин призвал ЕС объединиться против Трампа в тарифной войне, чтобы противостоять "односторонним запугиваниям".

Он отметил, что это необходимо не только для защиты своих собственных законных прав и интересов, но и для защиты международной справедливости и правосудия, а также международных правил и порядка.

Ранее по теме


<Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование