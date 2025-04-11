Цены на продтовары в Минске в марте выросли на 1,2%, с начала года – на 2,5%

Продовольственные товары в Минске в марте 2025 г. по сравнению с февралем 2025 г. выросли на 1,2%, с декабрем 2024 года – на 2,5%.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, в марте 2025 года по сравнению с мартом 2024 года рост цен на продтовары ускорился до 7,7%. За январь-март текущего года рост цен составил 6,9% к уровню января-марта 2024 года.

Непродовольственные товары в марте 2025 года подорожали по сравнению с февралем на 0,2%, с начала года - на 1,3%. Годовой рост в марте составил 3,7% (к уровню марта 2024 года). За январь-март 2025 года цены на непродовольственные товары увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,9%.

Цены на услуги в марте 2025 года выросли по сравнению с февралем на 0,3%, с декабрем 2024 года – на 4,3%. В марте 2025 года к уровню марта 2024 года рост цен составил 6,2%. За январь-март текущего года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,1%.