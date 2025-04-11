Нацбанк Казахстана приостановил продажи золота

Национальный банк Казахстана, который является монопольным покупателем золота казахстанских аффинажных заводов, с 19 февраля приостановил продажи драгметалла. Об этом сообщил сегодня на брифинге глава Нацбанка Тимур Сулейменов.

"19 февраля у нас приостановлены продажи золота. Мы покупаем золото в том же объеме: на этот год 67 тонн Министерство промышленности дало нам цифру (ранее сам Нацбанк озвучивал планы купить в этом году 70 тонн драгметалла), ну и сами производители (подтвердили) - 67 тонн золота будет произведено", - сказал Сулейменов, которого цитируют СМИ.

При этом он уточнил, что Нацбанк с начала года продал около 8 тонн.

"Все эти оставшиеся суммы пока у нас будут покупаться и храниться в нашем хранилище. Мы не продаем. То есть пока мы в режиме накопления", - уточнил глава Нацбанка.

В Казахстане в 2011 году была введена норма обязательной продажи производимого в стране аффинированного золота Нацбанку, которая позволила довести золотовалютные резервы к концу 2024 года до исторического максимума в $45,8 млрд, в том числе золота - до $23,8 млрд.