Цены на золото снизились, инвесторы развернулись к рисковым активам

Цены на золото обновили минимум более одной недели во вторник, так как передышка в геополитической напряженности спровоцировала усиление аппетита инвесторов к более рисковым активам.

Азиатские акции обновили пик 10 лет на утренних торгах, в то время как доллар поднялся, так как инвесторы вздохнули спокойно в связи с ослаблением беспокойств вокруг КНДР, а также потому, что худшего варианта развития событий после урагана “Ирма”, кажется, удалось избежать.

В 12.15 золото торговалось по $1.326,30 за тройскую унцию по сравнению с $1.326,92 за унцию при закрытии торгов в понедельник.

Котировки драгметалла снизились на 1,4 процента в ходе предыдущей сессии, продемонстрировав крупнейшее падение с начала июля.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подешевели на $5,3 до $1.330,4 за унцию.

Ураган “Ирма”, один из самых мощных в Атлантике за всю историю, ослаб до тропического шторма в понедельник, нанеся разрушения во Флориде, которые, впрочем, оказались меньше против опасений.

Угроза со стороны Северной Кореи также слегка ослабла, после того как Пхеньян не стал проводить ядерные испытания в день национального праздника.

Совет Безопасности ООН единогласно поддержал введение новых санкций против КНДР после шестых по счету и самых мощных ядерных испытаний Пхеньяна, состоявшихся 3 сентября.

Новые меры предусматривают в том числе запрет на поставки северокорейского текстиля и ограничивают экспорт в изолированную страну нефти.

Серебро торговалось по $17,79 за унцию по сравнению с $17,80 к закрытию торгов в понедельник, платина стоила $983,99 по сравнению с $990,00, палладий - $937,30 против $932,00.