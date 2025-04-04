Богатейшие люди мира после пошлин Трампа за сутки потеряли $208 млрд

Совокупное состояние 500 богатейших людей мира сократилось на $208 млрд после того, как объявленные президентом США Дональдом Трампом таможенные пошлины вызвали обвал на мировых рынках.

По данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), это четвертое по величине однодневное падение за 13-летнюю историю индекса и самое значительное со времен пандемии COVID-19. Отмечается, что более половины миллиардеров, входящих в список, столкнулись с сокращением своего состояния в среднем на 3,3%.

Согласно подсчетам, наиболее серьезно пострадали американские миллиардеры, в частности глава корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг и основатель Amazon Джефф Безос. Карлос Слим, богатейший человек Мексики, оказался в числе немногих миллиардеров за пределами США, избежавших негативного влияния тарифов, отмечает агентство.

Наибольшие потери понес Цукерберг - падение акций Meta на 9% сократило его состояние на $17,9 млрд, говорится в публикации. Акции Amazon также упали на 9%, что привело к сокращению состояния Джеффа Безоса на $15,9 млрд. Глава Tesla Илон Маск потерял $11 млрд после падения акций компании на 5,5%.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Он заявил, что установит минимальную ставку пошлин на импортные товары в размере 10%. Для отдельных государств он определил индивидуальные тарифы. После введения пошлин американский рынок пережил мощнейшее падение.