Последнее обновление: 04.04.2025 15:47

Армия обороны Израиля ликвидировала командира ХАМАС в Ливане в ходе удара по Сайде

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию командира палестинского движения ХАМАС в западной части Ливана Хасана Фархата в результате удара в районе Сайды.

"Ночью Армия обороны Израиля нанесла удар по району Сайды, уничтожив террориста Хасана Фархата - командира ХАМАС в западных районах Ливана. Фархат организовал многочисленные террористические атаки против израильских мирных жителей и военнослужащих Армии обороны Израиля", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В нем отмечается, что Фархат "представлял угрозу Израилю и его гражданам".

ЦАХАЛ "продолжит повсеместно действовать против террористов ХАМАС", заверили в ведомстве.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что истребитель израильских ВВС совершил налет на город Сайду на юге Ливана, в результате чего погиб один из военных руководителей ХАМАС Хасан Фархат.

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