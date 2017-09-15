Последнее обновление: 15.09.2017 16:52

Цены на золото снизились, новый ракетный пуск КНДР не впечатлил инвесторов

Цены на золото снизились в пятницу, так как инвесторы проигнорировали очередной ракетный пуск КНДР, а также на фоне сильной инфляционной статистики США, увеличивающей шансы на еще одно повышение ставки ФРС в этом году.

В 12.37 золото торговалось по $1.323,81 за тройскую унцию по сравнению с $1.329,43 за унцию при закрытии торгов в четверг.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подешевели на $1,5 до $1.327,9 за унцию.

КНДР в пятницу запустила ракету, которая пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан, сказали южнокорейские и японские чиновники. Очередной ракетный пуск еще больше усилил напряженность в регионе, возросшую после испытаний Пхеньяном мощной ядерной бомбы.

Иена ослабла по отношению к доллару в пятницу после роста ранее в ходе торгов на фоне последних новостей, в то время как сильные статданные США оказали поддержку доллару. [FRX/]

Целевой показатель инфляции для ФРС составляет 2 процента. Череда слабой статистики рассматривалась рынками как указатель на то, что регулятор вряд ли еще раз повысит процентную ставку до конца года. Сильная инфляционная статистика увеличивает шансы на ужесточение политики.

Следующее заседание ФРС пройдет 19 сентября.

Серебро торговалось по $17,71 за унцию по сравнению с $17,74 к закрытию торгов в четверг, платина стоила $972,99 по сравнению с $978,50, палладий - $925,10 против $922,50.

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