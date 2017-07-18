Последнее обновление: 18.07.2017 10:45

США провели испытания лазерного оружия в Персидском заливе

Категории: США Оружие

Военно-морские силы США провели испытания лазерного оружия в Персидском заливе. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает телеканал CNN, который наблюдал за испытаниями на месте событий.

Во время тестов военные сбили специально запущенный беспилотник. По информации CNN, лазерная система действует в 50 тысяч раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет и может поражать цели "со скоростью света". Данный образец оружия не является экспериментальным, оно готово к полноценному использованию, отмечает телеканал.

Лазер работает беззвучно и его невозможно увидеть без специальных устройств. Луч пушки наносит урон объекту, мгновенно нагревая его до нескольких тысяч градусов. Стоимость лазерной установки составляет 40 млн долларов, а один выстрел обходится примерно в один доллар.

Лазерная система, которой оборудован десантный корабль USS Ponce, предназначена прежде всего для поражения летательных аппаратов и малых катеров. По сведениям CNN, американские ВМС уже разрабатывают лазерное оружие второго поколения, которое сможет сбивать ракеты.

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