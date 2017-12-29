Последнее обновление: 29.12.2017 16:10

США поставят ракеты двум странам-соседям России

Военно-воздушные силы США подписали контракт с компанией Raytheon Missile Co. на производство ракет AIM-120 AMRAAM.

Поставки вооружения будут осуществляться в 10 стран мира, в том числе Польшу и Японию, сообщается на сайте Пентагона.

Производство усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух-воздух" будет осуществляться в Аризоне. Помимо ракет, Raytheon Missile Co. займется изготовлением запчастей и телеметрического оборудования. Контракт на 634,2 миллиона долларов должен быть выполнен до 31 января 2020 года.

Согласно информации Министерства обороны США, AMRAAM будут поставляться в Южную Корею, Марокко, Индонезию, Румынию, Испанию, Турцию, Бахрейн, Катар, а также Польшу и Японию, которые граничат с территорией России.

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