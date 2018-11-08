США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

ВВС США провели очередное испытание баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III, сообщает телеканал FoxNews.

Ранее сообщалось, что 26 апреля ВВС США провели первый в 2018 году успешный пуск ракеты Minuteman III. В начале августа американские военные прервали запуск Minuteman III с базы Ванденберг на юге штата Калифорния из-за "аномалии, которая может включать в себя любое непредвиденное событие во время теста".

По данным телеканала, очередной пуск ракеты был произведен поздно вечером во вторник с базы Ванденберг. Ракета не была оснащена боевой частью. Запуск был успешным, ракета попала в намеченную цель. Более подробная информация об испытании не приводится.

Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства "Минитмен" изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. В настоящее время Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, всего США располагают 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года.

МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.