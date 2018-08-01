Последнее обновление: 01.08.2018 14:48

Суд в США временно запретил публикацию чертежей для печати оружия на 3D-принтере

Категории: США Оружие

Компания Defense Distributed добивалась от администрации Трампа обнародования в сети инструкций для сборки оружия с помощью 3D-печати.

Окружной судья штата Вашингтон Роберт Ласник вынес во вторник, 31 июля, в Сиэтле постановление временно запретить публикацию инструкций для сборки оружия с помощью 3D-принтеров.

Стоящая за инициативой и базирующаяся в Остине (штат Техас) компания Defense Distributed заручилась согласием федерального правительства США на обнародование чертежей в интернете 1 августа. Позднее президент США Дональд Трамп, пообщавшись с Национальной стрелковой ассоциацией США, счел решение администрации преждевременным.

По словам Ласника, одобрение инициативы могло привести к потенциально "непоправимому ущербу".

3D-печать может осуществляться разными способами и с использованием различных материалов. Однако в основе любого из них лежит принцип послойного создания физического объекта по цифровой объемной модели.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Август 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование