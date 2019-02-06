США испытали межконтинентальную баллистическую ракету

Американские военные испытали межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III, трансляция велась на сайте Пентагона.

Пуск состоялся в 10:01 (23:01 5 февраля по тихоокеанскому времени США) с авиабазы Ванден6ерг в Калифорнии.

Видео испытаний опубликовано на YouTube-канале Defense Flash News.

Невооруженная головная часть ракеты должна была поразить цель в районе атолла Кваджалейн в Тихом океане. Пока официальной информации, как прошли испытания, не поступало.

Этот запуск стал первым в 2019 году. В минувшем военные испытывали Minuteman III трижды.

Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты "Минитмен" изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны.

Сейчас Minuteman III — единственная МБР наземного базирования, стоящая на вооружении в США. По последним данным из открытых источников, американская армия располагает около 450 ракетами Minuteman III, которые будут стоять на вооружении как минимум до 2020 года.

Впервые Minuteman III встали на боевое дежурство в 1970 году. Их производство прекратилось в 1978 году. Ракета может поразить цель в радиусе 12 тысяч километров.