Цены на золото упали до минимума за 3 недели

Ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) США сохранит курс на повышение базовой процентной ставки, уронили цены на золото до минимального уровня за три недели. Вероятно, что цены на золото могут завершить снижением вторую неделю подряд.

Котировки контрактов на драгметалл с поставкой в августе на бирже в Нью-Йорке выросли на 0,3% в ходе торгов в пятницу, до $1257,8 за унцию. Однако с начала недели контракт подешевел на 0,8%.

По итогам завершившегося в среду заседания Федрезерва руководство ЦБ повысило ключевую процентную ставку (ставку по федеральным кредитным средствам, federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до 1-1,25%. Глава ФРС Джанет Йеллен также сигнализировала о том, что ставка, скорее всего, будет повышена еще раз до конца текущего года.