Последнее обновление: 22.06.2017 16:43

Цены на золото выросли, дешевеющая нефть подстегнула спрос на актив-убежище

Цены на золото росли второй день подряд в четверг, так как бегство от риска и снизившиеся цены на нефть повысили спрос на металл, а ослабление доллара и падение доходности казначейских гособлигаций США также оказали поддержку котировкам.

В 13.03 золото торговалось по $1.251,39 за тройскую унцию по сравнению с $1.246,05 за унцию при закрытии торгов в среду.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе подорожали на $6,7 до $1.252,5 за унцию.

Нефть развернулась в минус после роста в начале торгов, так как трейдеры готовы протестировать новые минимумы нефтяных цен на фоне сохраняющихся опасений об избытке предложения на мировом рынке.

"Ввиду неконтролируемого падения цен на нефть на фьючерсных рынках, некоторые трейдеры могут использовать стратегию бегства от риска и начать скупать золото", - сообщил Джеффри Хейли из OANDA.

Кривая доходности казначейских облигаций США опустилась до минимумов почти 10 лет в среду, так как инвесторы посчитали, что "ястребиная" политика ФРС отрицательно повлияет на экономику страны, даже если показатели инфляции ухудшатся.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, снизился с пика одного месяца в 97,871, достигнутого во вторник.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда ETF SPDR Gold Trust выросли на 0,04 процента до 853,98 в среду.

Серебро торговалось по $16,57 за унцию по сравнению с $16,43 к закрытию торгов в среду, платина стоила $927,96 по сравнению с $923,50, палладий - $883,50 против $888,00.

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