Цены на золото выросли, акции и доллар под давлением

Цены на золото выросли в среду на фоне падения доллара и ослабления акций, так как голосование о реформе здравоохранения в США было отложено, а президент Европейского центробанка Марио Драги намекнул, что ЕЦБ может ограничить стимулирование в этом году.

Азиатские акции снизились в среду после на фоне слабости Уолл-Стрит, после того как Сенат США отложил принятие законопроекта о реформе о реформе здравоохранения до июля, усилив беспокойство инвесторов о возможности президента Дональда Трампа провести налоговую реформу и ослабить регулирование.

Во вторник Драги намекнул об изменениях политики агрессивных мер стимулирования ЕЦБ, подогрев ожидания о том, что центробанк может объявить о сокращении стимулов уже в сентябре.

В 12.36 золото торговалось по $1.250,89 за тройскую унцию по сравнению с $1.246,97 за унцию при закрытии торгов во вторник.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе подорожали на $5,4 до $1252,3 за унцию.

"В настоящий момент доллар и акции находятся в невыгодном положении и оказывают некоторую поддержку котировкам золота", - сообщил трейдер в Сиднее.

Индекс доллара к корзине шести валют-конкурентов опустился в среду до минимальной отметки с ноября 2016 года.

Серебро торговалось по $16,79 за унцию по сравнению с $16,66 к закрытию торгов во вторник, платина стоила $919,00 по сравнению с $916,50, палладий - $860,50 против $857,50.