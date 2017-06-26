Цены на золото снизились, рынок осторожен в ожидании данных США

Цены на золото снизились на один процент, достигнув минимумов почти шести недель в понедельник, на фоне укрепления доллара и роста азиатских акций, в ожидании экономических данных США на этой неделе.

Инвесторы будут следить за данными США, включающими июньский показатель потребительской уверенности, предстоящие продажи домов, статистику о запасах нефти, пересмотр показателя ВВП за первый квартал. Любые признаки смягчения экономики могут отсрочить повышение ставки.

В 13.10 золото торговалось по $1.241,86 за тройскую унцию по сравнению с $1.256,40 за унцию при закрытии торгов в пятницу.

Фьючерсы на золото в СШАс поставкой в августе подешевели на $13,5 до $1.242,9 за унцию.

Акции Европы выросли в понедельник, а итальянские банки оказались в плюсе после одобрения сделки о ликвидации двух проблемных региональных кредитных учреждений. Доллар и доходность облигаций США держались вблизи недавних минимумов, так как смягчение инфляции поставило под сомнение прогнозы относительно монетарной политики.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда ETF SPDR Gold Trust снизились на 0,35 процента до 851,52 тонн в пятницу. [GOL/ETF]

Данные американской Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) показали в пятницу, что хеджевые фонды и инвестиционные менеджеры сократили число чистых длинных позиций в золоте и в серебре на бирже COMEX вторую неделю подряд за неделею, завершившуюся 20 июня.

Серебро торговалось по $16,50 за унцию по сравнению с $16,69 к закрытию торгов в пятницу, платина стоила $919,40 по сравнению с $926,00, палладий - $850,99 против $852,00.