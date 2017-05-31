Цены на золото готовятся к первому месячному падению с декабря на фоне повышения ставки ФРС

Цены на золото были стабильны в среду, но готовились показать первое падение за месяц с декабря, так как экономические данные в США усилили ожидания поднятия ставок ФРС в следующем месяце.

Потребительские расходы в США зафиксировали крупнейший за четыре месяца рост в апреле при восстановлении месячной инфляции, указав на укрепление внутреннего спроса, что, возможно, позволит Федрезерву поднять ставки в следующем месяце.

В 13.00 золото торговалось по $1.264,41 за тройскую унцию по сравнению с $1.262,71 за унцию при закрытии торгов во вторник.

Фьючерсы на золото в США подорожали на $1,9 до $1.264 за унцию. Серебро торговалось по $17,28 за унцию по сравнению с $17,36 к закрытию торгов во вторник, платина стоила $938,40 по сравнению с $934,50, палладий - $807,25 против $805,00.

"Золото торгуется в достаточно узком диапазоне... Трейдеры в ожидании данных о рынке труда и о занятости без учёта сельского хозяйства, которые будут опубликованы в пятницу", - сказал Люк Чуа из BullionStar в Сингапуре.

"Политическая напряжённость в США и странах Европы продолжает поддерживать золото и предотвратила крупные для металла потери", - сказал Юичи Икемизу, руководитель отдела товарного сырья в ICBC Standard Bank.

Согласно прогнозам аналитической компании YouGov, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потеряет контроль над парламентом по итогам выборов 8 июня.

Итальянское политическое "Движение пяти звёзд" проголосовало в выходные в пользу создания пропорциональной выборной системы, увеличив возможность проведения досрочных парламентских выборов осенью.