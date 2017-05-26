Цены на золото выросли на фоне снижения азиатских акций, доллара

Цены на золото достигли максимума более одной недели в пятницу на фоне падения доллара и снижения азиатских акций, так как инвесторы избегали рискованных активов после обрушения цен на нефть.

Цены на нефть немного восстановились после падения котировок на 5 процентов в четверг, однако рынки остаются под давлением из-за того, что продление пакта ОПЕК и стран вне картеля не оправдало надежды инвесторов на большее сокращение добычи.

В 13.15 золото торговалось по $1.265,91 за тройскую унцию по сравнению с $1.255,36 за унцию при закрытии торгов в четверг.

Фьючерсы на золото в США подорожали на $9,6 до $1.266 за унцию. Серебро торговалось по $17,31 за унцию по сравнению с $17,12 к закрытию торгов в четверг, платина стоила $956,06 по сравнению с $946,40, а палладий - $776,60 против $771,00.

Цены на золото двигались в боковом диапазоне $1,245-$1,265 в течение последних сессий, сообщил Брайан Лэн из GoldSilver Central в Сингапуре: "Инвесторы ждут подробностей о повышении ставки ФРС и результатов предстоящих парламентских выборов в Великобритании".

Азиатские акции снизились в пятницу, а индекса MSCI, отслеживающий динамику рынков Азиатско-Тихоокеанского региона без учёта Японии, опустился на 0,1 процента после обновления пика двух лет в четверг.

Индекс доллара к корзине шести валют-соперников, снизился теряет чуть более 0,1 процента и торгуется вблизи 97,1.