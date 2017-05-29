Цены на золото держатся у пиков 4 недель на фоне геополитического накала

Цена на золото держится у пиков четырёх недель в понедельник после роста примерно в процент на предыдущей сессии при геополитической напряжённости, которая подстегнула интерес к активу-убежищу.

В 13.05 золото торговалось по $1.267,33 за тройскую унцию по сравнению с $1.266,66 за унцию при закрытии торгов в пятницу.

Фьючерсы на золото в США подешевели на $0,7 до $1.267,4 за унцию. Серебро торговалось по $17,36 за унцию по сравнению с $17,35 к закрытию торгов в пятницу, платина стоила $956,01 по сравнению с $955,50, палладий - $793,23 против $790,00.

"Динамика на азиатских рынках в понедельник была достаточно вялой. При этом интерес инвесторов в начале торгов вскоре выдохся после сообщения о тесте ракеты в КНДР", - сообщается в отчёте Сэма Лафлина из MKS.

Золото торговалось в узком диапазоне в понедельник, так как китайские рынки закрылись на два дня - понедельник и вторник - на празднование фестиваля Драконьих лодок.

Трамп обрушился на СМИ в воскресенье и назвал утечку информации из Белого дома уткой после сообщений о том, что его зять пытался установить секретный канал связи с Москвой до вступления в должность. Скандал поставил под вопрос способность американского президента воплотить обещанное налоговое стимулирование.

"Мы продолжаем придерживаться оптимистичных взглядов относительно золота и ожидаем, что его котировки поднимутся выше в течение следующей недели", - сообщается в отчёте аналитика Эдварда Меира из INTL FCStone. - Ослабление доллара вкупе с возрастающей геополитической напряжённостью должно оказать значительную поддержку металлу".

Согласно данным Комиссии США о торговле сырьевыми фьючерсами (CFTC), хедж-фонды и управляющие инвестициями увеличили число длинных позиций в золоте на бирже COMEX впервые за четыре недели.