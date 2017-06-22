Китайские "голубые фишки" обновили максимум после решения MSCI, Гонконг мало изменился

Китайский индекс "голубых фишек" продолжил расти в четверг, обновив максимум 18 месяцев, после решения MSCI о включении китайских акций класса "А" в индекс развивающихся стран. Однако к концу дня индексы сдали позиции из-за фиксации прибыли инвесторами и слабости бумаг компаний малой капитализации.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 0,1 процента до 3.590,34 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,3 процента и закрылся на отметке 3.147,45 пункта.

В то же время интерес к "голубым фишкам" привел к ослаблению спроса на акции компаний малой капитализации. Индекс ChiNext, в который входят бумаги стартапов, упал на 1,4 процента.

Инвесторы продолжили вкладываться в акции, которые потенциально могут выиграть от включения китайских акций в индекс MSCI Emerging Markets Index.

Американский индексный провайдер сообщил в среду, что включит в Emerging Markets Index акции класса "А" 222 китайских компаний. Изменения вступят в силу в июне 2018 года.

Банковский субиндекс CSI300 подскочил на 1,8 процента, тогда как потребительский сектор взял передышку после роста накануне. На долю этих секторов придется большая часть китайских акций в индексе развивающихся рынков.

Фондовые индексы Гонконга слабо менялись в четверг, пока инвесторы оценивали потенциальное воздействие решения MSCI.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 0,1 процента до 25.674,53 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 0,1 процента, закрывшись на отметке 10.402,76 пункта.

Некоторые аналитики опасаются, что решение индексного провайдера поставит под угрозу роль финансового центра, который служит воротами в Китай для глобальных инвесторов.

Секторы продемонстрировали смешанную динамику. Рост возглавили акции коммунальных компаний, тогда как бумаги сырьевого сектора были в числе отстающих.

Акции энергетических компаний подешевели на фоне падения цен на нефть ночью до минимума 10 месяцев из-за беспокойства по поводу избытка предложения и уменьшения спроса.