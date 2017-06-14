Индекс топ-50 компаний Китая снизился максимально за полгода

Фондовый рынок Китая снизился в среду, а индекс Shanghai SE 50 понес наибольшие потери за полгода после выхода слабых данных об инвестициях, усиливших беспокойство о том, что вторая по величине в мире экономика в ближайшие месяцы замедлит темпы роста.

В то же время объем торгов был небольшим перед ожидаемым повышением ставок ФРС США в среду вечером. Участники рынка также не исключают, что вслед за американским регулятором политику ужесточит и китайский центробанк, как это было в марте.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шэньчжэне, CSI300 снизился на 1,3 процента до 3.535,30 пункта, индекс Shanghai Composite - на 0,7 процента до 3.130,67 пункта.

Индекс Shanghai SE 50, отражающий динамику 50 крупнейших компаний Китая по капитализации, просел на 1,5 процента, пережив худший торговый день с середины декабря, поскольку инвесторы фиксировали прибыль в "голубых фишках", которые в последние месяцы показывали динамику существенно лучше рынка.

Давление на рынок также оказали данные, указавшие на менее быстрый, чем ожидалось, рост инвестиций в основные фонды в первые пять месяцев года, в то время как темпы нового строительства начали резко замедляться в мае.

Сохранение слабой экономической статистики позволит предположить, что рост китайской экономики замедлится в ближайшие месяцы, однако показатели промпроизводства и розничных продаж превосходят ожидания, сдерживая замедление роста.

"Учитывая последние данные, мы практически уверены в том, что рост продолжит замедляться во второй половине 2017 года и в 2018 году", - написал аналитик Macquarie Capital Ltd Ларри Ху.

Основные секторы снизились во главе с сектором недвижимости и акциями банков.

Фондовый рынок Гонконга завершил торги среды вблизи показателей предыдущей сессии вопреки рекордному ралли Уолл-стрит, поскольку инвесторы ждали большей ясности от ФРС в отношении дальнейшей политики.

Индекс Hang Seng прибавил 0,1 процента до 25.875,90 пункта, индекс China Enterprises снизился на 0,1 процента до 10.514,91 пункта.

Динамика секторов была смешанной. В лидеры роста вышел сектор информационных технологий за счет подъема технологических акций США, в то время как сектор недвижимости снизился под давлением акций China Evergrande Group, которые упали на 11 процентов.