Китайский фондовый рынок закрылся ростом, акции Гонконга в минусе

Акции Китая выросли в пятницу, а индекс "голубых фишек" показал самый сильный с ноября недельный подъем и закрылся на пике 17 месяцев благодаря хорошим экономическим данным, замедлению темпов IPO и мерам центробанка, направленным на ослабление опасений о ликвидности.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шеньчжэне, CSI300 вырос на 0,4 процента до 3.576,17 пункта, индекс Shanghai Composite - на 0,3 процента до 3.158,40 пункта.

За неделю CSI300 прибавил 2,6 процента, показав лучший недельный подъем с ноября 2016 года.

SSEC за неделю поднялся на 1,7 процента - самый сильный недельный рост с апреля.

Регулятор рынка ценных бумаг Китая в выходные одобрил меньшее количество IPO, ослабив опасения о темпах новых выпусков.

Народный банк Китая в среду влил в финансовую систему страны 180 миллиардов юаней ($26,48 миллиарда) через операции на открытом рынке после вливания средств в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на предыдущей сессии.

В четверг Китай сообщил о превысивших прогнозы показателях экспорта и импорта в мае, что частично компенсировало вышедшие в пятницу данные о замедлении темпов инфляции цен производителей третий месяц кряду.

Акции Гонконга, которые недавно достигли пиков 23 месяцев, снизились в пятницу на фоне неопределенности в связи с итогами парламентских выборов в Великобритании и данных о ценах производителей в Китае.

Партии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не удалось получить абсолютного большинства на прошедших в четверг парламентских выборах и упрочить позиции в преддверии переговоров о Brexit.

Индекс Hang Seng сбавил 0,1 процента до 26.030,29 пункта, индекс China Enterprises - 0,5 процента до 10.592,17 пункта.

За неделю HSI вырос на 0,4 процента, в то время как HSCE снизился на 0,7 процента.