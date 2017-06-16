Рынок акций Китая закрылся в минусе, Гонконг пережил худшую неделю за 3 месяца

Фондовый рынок Китая завершил торги пятницы в минусе и понес недельные потери, поскольку снижение инфляции цен производителей и данные об инвестициях усилили беспокойство о возобновившемся замедлении роста второй по величине в мире экономики.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шеньчжэне, CSI300 снизился на 0,3 процента до 3.518,76 пункта, индекс Shanghai Composite опустился на 0,3 процента до 3.123,17 пункта.

За неделю CSI300 сбавил 1,6 процента, а Shanghai Composite - 1,1 процента.

Индекс Shanghai SE 50, отражающий динамику 50 крупнейших в Шанхае компаний по капитализации, потерял 2,6 процента, показав худшую недельную динамику с начала 2017 года.

Данные на этой неделе показали, что экономика Китая в целом демонстрировала устойчивость в мае, но ужесточение денежно-кредитной политики, охлаждение рынка недвижимости и замедление инвестиций подкрепили взгляды о том, что в ближайшие месяцы она постепенно будет сбавлять обороты.

Наибольшее давление на рынок на этой неделе оказали акции банков и инфраструктурный сектор, которые потеряли 3,1 и 3,3 процента соответственно.

Рынок акций Гонконга стабилизировался в пятницу после резкого снижения в ходе предыдущих торгов, вызванного решением ФРС США ужесточить монетарную политику, однако ведущий индекс понес максимальные недельные потери за три месяца.

Индекс Hang Seng вырос на 0,2 процента до 25.626,49 пункта, но за неделю потерял 1,6 процента, что стало максимальным показателем с начала марта. В четверг индекс просел на 1,2 процента.

Индекс China Enterprises поднялся на 0,4 процента до 10.384,89 пункта, но за неделю потерял около 2 процентов.

Динамика секторов была смешанной: акции финансовых компаний выросли, в то время как сектор недвижимости, чувствительный к росту стоимости заимствований, продолжил снижаться.