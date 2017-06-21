Акции Китая достигли максимумов после включения в индекс MSCI, Гонконг в минусе

Китайский индекс "голубых фишек" преодолел ослабление начала торгов, завершив сессию среды на максимумах полутора лет после того, как американский поставщик индексов MSCI включил ряд акций Китая в свой Emerging Markets Index, один из ключевых для глобальных инвесторов.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шеньчжэне, CSI300 вырос 1,2 процента до 3.587,96 пункта - максимума на момент закрытия с 31 декабря 2015 года, индекс Shanghai Composite прибавил 0,5 процента до 3.156,21 пункта.

Реакция на решение MSCI на утренних торгах была ограниченной, поскольку трейдеры сказали, что оно уже было заложено в котировки, однако оптимизм брокерских фирм и фондовых менеджеров, похоже, привлек больше средств в "голубые фишки" к окончанию сессии.

Потребительский и финансовый сектора, которые будут включены в индекс MSCI, уверенно выросли, прибавив 2,7 и 0,7 процента соответственно.

MSCI включит в индекс бумаги класса "А" 222 компаний, номинированные в юанях. Изменения вступят в силу в июне 2018 года.

Акции Гонконга снизились из-за опасений о том, что решение поставщика индексов поставит под угрозу роль финансового центра, который служит воротами в Китай для глобальных инвесторов.

Индекс Hang Seng сбавил 0,6 процента до 25.694,58 пункта, индекс China Enterprises - 0,7 процента до 10.393,59 пункта.