Рынок акций Китая в плюсе, Гонконг закрылся на максимуме 6 недель

Китайский фондовый рынок закрылся ростом в понедельник, при этом индекс "голубых фишек" CSI300 прервал трехдневную серию потерь на фоне признаков улучшения ситуации с ликвидностью, а также поскольку рынок ждет меньшего числа IPO.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шеньчжэне, CSI300 повысился на 1,0 процента до 3.553,67 пункта, индекс Shanghai Composite поднялся на 0,7 процента до 3.144,37 пункта.

Трейдеры отметили улучшение ситуации с ликвидностью, поскольку центральный банк продолжает предоставлять средства с помощью операций на открытом рынке, на прошлой неделе влив в денежные рынки 410 миллиардов юаней, что стало крупнейшим недельным вливанием с середины января.

Участники рынка ждут, что число новых размещений акций уменьшится, что также поддержало китайский фондовый рынок в понедельник.

Регулятор ценных бумаг в пятницу одобрил шесть IPO. Темпы первичного публичного размещения акций замедлились четвертую неделю подряд. В последние месяцы регулятор одобрял в среднем по 10 IPO.

Китайские инвесторы также ждут решения американского провайдера индексов MSCI о включении китайских акций класса А в индекс развивающихся рынков. Решение будет принято 20 июня.

Большинство секторов укрепились во главе с финансовым и потребительским.

Сектор недвижимости вырос на 0,7 процента в связи с данными, согласно которым месячный рост цен на жилье в Китае остался активным в мае.

Фондовый рынок Гонконга завершил лучший торговый день почти за полтора месяца в понедельник во главе с бумагами IT-компаний и финансовым сектором.

Индекс Hang Seng вырос на 1,2 процента до 25.924,55 пункта, индекс China Enterprises поднялся на 1,3 процента до 10.520,90 пункта.

Технологический сектор по итогам торгов вырос примерно на 2 процента. Бумаги китайского "тяжеловеса" Tencent прибавили 2,3 процента.

Финансовый сектор укрепился на 1,3 процента.