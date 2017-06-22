Последнее обновление: 22.06.2017 16:43

Нефть Brent торгуется ниже $45

Категории: Нефть Цены

Цена на нефть продолжают снижаться на данных о росте добычи в США.

На 09:34 стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent снижалась на 0,02%, до $44,81 за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшалась на 0,02% - до $42,52 за баррель. В ходе торгов среды цены снижались более чем на 3%.

По данным Минэнерго США, добыча нефти в США за неделю увеличилась на 0,21%, или на 20 тысяч баррелей в сутки, до 9,350 миллиона баррелей в сутки.

Как отмечает The Wall Street Journal, трейдеров беспокоит рост добычи в США. По мнению аналитиков, отсутствие позитивных сигналов со стороны предложения в США в ответ на низкие нефтяные цены не оказало поддержку нефти.

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