Цены на нефть обновили минимумы 7 месяцев на фоне перенасыщения рынка

Цены на нефть обновили минимумы семи месяцев во вторник после новостей о росте поставок нескольких ведущих экспортёров, который подрывает попытки ОПЕК и других производителей поддержать рынок за счёт сокращения добычи.

К 17.03 фьючерсы на нефть Brent торговались по $45,65 за баррель, на 1,26 процента ниже предыдущего закрытия.

Июльские фьючерсы на американскую марку WTI снизились на 1,27 процента до $42,93 за баррель.

Котировки обеих марок снизились примерно на 15 процентов с конца мая, когда члены ОПЕК, Россия и другие производители приняли решение о продлении пакта о сокращении добычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки до конца марта 2018 года.

Поставки стран ОПЕК выросли в мае, благодаря восстановлению добычи в освобождённых от выполнения пакта Ливии и Нигерии.

Нефтедобыча в Ливии выросла более чем на 50.000 баррелей в сутки до 885.000 баррелей в сутки, после того как национальная нефтяная компания урегулировала спор с немецкой Wintershall, сообщил Рейтер источник в Ливии.

Нигерия также наращивает производство сырья. Согласно грузовым планам, экспорт нигерийского сорта нефти Bonny Light достигнет 226.000 баррелей в сутки в августе, что на 164.000 баррелей в сутки больше, чем в июле.

"Программа увеличения экспорта нефти из Нигерии в августе и рост добычи в Ливии продолжат оказывать давление на нефтяные котировки в краткосрочной перспективе", - сказал Тамас Варга из PVM Oil Associates в Лондоне.

Однако министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих уверен, что сделка ОПЕК о сокращении добычи работает. Нефтяной рынок движется в правильном направлении, но ему всё ещё нужно время для балансировки, сказал Фалих лондонской газете Asharq al-Awsat в понедельник.