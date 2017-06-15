Нефть под давлением из-за сомнений в способности ОПЕК справиться с перенасыщением рынка

Нефть торговалась вблизи семимесячных минимумов в четверг под давлением высоких мировых запасов и на фоне сомнений в способности ОПЕК реализовать сокращение добычи.

К 9.41 фьючерсы на нефть Brent торговались по $46,90 за баррель, на 0,1 процента ниже предыдущего закрытия после падения почти на 4 процента в ходе предыдущих торгов.

Фьючерсы на американскую марку WTI понизились на 0,29 процента до $44,60 за баррель.

Обе марки находятся вблизи уровней, достигнутых в конце ноября прошлого года, когда нефтеэкспортеры во главе с ОПЕК впервые сообщили о сокращении добычи в попытке поддержать цены на сырье.

Однако некоторые члены ОПЕК, в том числе Нигерия и Ливия, были освобождены от выполнения пакта, и рост их добычи подрывает попытки стран во главе с Саудовской Аравией.

"Экспорт нефти из стран ОПЕК за 2017 год, с начала года и до настоящего момента, снизился только на 0,3 миллиона баррелей в сутки с показателя октября 2016 года", - сообщается в клиентской записке аналитиков AB Bernstein.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило на этой неделе, что предложение на рынке нефти все еще будет опережать спрос, несмотря на то, что уровень потребления впервые достиг отметки в 100 миллионов баррелей в сутки