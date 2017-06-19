Нефть дешевеет из-за роста буровой активности в США, снижения спроса

Цена нефти снизилась в понедельник из-за непрекращающегося роста числа буровых установок в США, способствующего сохранению мирового уровня поставок, несмотря на инициативу ОПЕК по снижению добычи нефти.

Признаки остывающего спроса также способствовали ухудшению рыночных настроений - цены упали до уровня, сравнимого с прошлым годом, когда впервые было объявлено о сокращении добычи.

К 9.26 фьючерсы на нефть марки Brent снижались на 0,21 процента до $47,25 за баррель.

Стоимость WTI снизилась на 0,27 процента, до $44,62 за баррель.

Трейдеры говорят, что основным фактором снижения цен стал устойчивый рост добычи в США, который подорвал усилия ОПЕК.

"Число буровых установок в США продолжило расти, на прошлой неделе их стало на 6 больше",- сообщил банк Goldman Sachs в пятницу.

Кроме того, есть признаки, что рост спроса в Азии, крупнейшем в мире регионе по объёму потребляемой нефти, замедляется.

Импорт нефти в Японию упал на 13,5 процента в мае в годовом сравнении, до 2,83 миллиона баррелей в сутки, сообщило японское министерство финансов в понедельник.

Индия, которая недавно заняла место Японии, став вторым в Азии импортёром нефти, ввезла в мае на 4,2 процента меньше сырья в годовом сравнении.

В Китае, который конкурирует с США за звание крупнейшего в мире импортёра нефти, спрос на сырьё замедляется уже некоторое время, отходя от рекордных значений, и аналитики ожидают, что процесс продолжится дальше в ближайшие месяцы.