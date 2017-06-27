Нефть в плюсе за счет закрытия коротких позиций

Цены на нефть выросли утром во вторник на фоне закрытия инвесторами коротких позиций, но опасения насчет сохраняющегося избытка предложения сырья сдержали дальнейший подъем рынка.

К 9.33 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,48 процента до $46,05 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $43,57 за баррель, на 0,44 процента выше предыдущего закрытия.

На прошлой неделе хедж-фонды сократили чистые длинные позиции по обеим маркам – WTI и Brent – до минимального значения за 10 месяцев, что, по мнению аналитиков, говорит об утрате инвесторами веры в способность ОПЕК выровнять баланс на мировом рынке нефти.

Нефтяной картель ОПЕК и несколько стран вне организации в конце мая договорились продлить сроки сокращения добычи на девять месяцев до марта 2018 года ради восстановления баланса мирового спроса и предложения.

Среди факторов, сдерживающих дальнейший подъем рынка, – рост добычи нефти в странах, не подписавших глобальный пакт, в том числе в Нигерии и Ливии.

Иран, который в рамках сделки может незначительно увеличить объем собственного производства ради восстановления утраченной доли рынка, сообщил, что добыча нефти в стране преодолела отметку 3,8 миллиона баррелей в сутки и к марту может достичь 4 миллионов баррелей в сутки.

Производство сланцев в США выросло почти на 10 процентов по сравнению с прошлым годом, а количество активных буровых установок там достигло максимального значения за более чем три года.

Кроме того, замедление темпов роста спроса в ключевых азиатских странах-импортерах нефти только усиливает сомнения игроков рынка в его скором восстановлении.

Избыток топлива в Китае, последствия демонетизации экономики в Индии, а также старение и сокращение численности населения в Японии тормозят рост спроса на нефть в трех крупнейших потребителях сырья в мире.