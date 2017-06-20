Нефть торгуется у минимумов 7 месяцев под давлением перенасыщения рынка

Цены на нефть торгуются у минимумов 7 месяцев во вторник, так как инвесторы фокусируются на сохраняющихся признаках роста запасов, подрывающих попытки ОПЕК и других производителей поддержать цены.

К 9.16 фьючерсы на нефть Brent торговались по $46,95 за баррель, на 0,09 процента выше предыдущего закрытия.

Фьючерсы на американскую марку WTI снизились на 0,07 процента до $44,17 за баррель.

Котировки обеих марок снизились примерно на 15 процентов с конца мая, когда члены ОПЕК, Россия и другие производители приняли решение о продлении пакта о сокращении добычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки на 9 месяцев.

"Последние данные не вселяют надежд, - сообщается в отчете банка Morgan Stanley. - Идентифицируемые запасы нефти, как сырой, так и нефтепродуктов, в ОЭСР, Китае и отдельных странах вне ОЭСР, росли (примерно) на 1 (миллион баррелей в сутки) в первом квартале 2017 года".

Производство нефти в Ливии выросло более чем на 50.000 баррелей в сутки после того, как национальная нефтяная компания урегулировала спор с немецкой Wintershall, сообщил Рейтер источник в Ливии.

Аналитики сообщили, что рост производства сырья в США способствует сохранению избытка на рынке. Данные в пятницу показали, что число буровых установок в стране выросло рекордную 22-ю неделю подряд.

Однако министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих уверен, что сделка ОПЕК о сокращении добычи работает. Нефтяной рынок движется в правильном направлении, но ему всё ещё нужно время для балансировки, сказал Фалих базирующейся в Лондоне газете Asharq al-Awsat.