Цены на нефть обновили минимумы 6 недель на фоне сомнений рынка по поводу пакта ОПЕК

Цены на нефть снизились до минимумов шести недель в четверг под давлением высоких запасов сырья в мире и на фоне сомнений инвесторов по поводу способности ОПЕК сократить добычу нефти.

К 17.19 фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,06 процента до $46,93.

Фьючерсы на американскую марку WTI торговались по $44,55 на 0,17 процента ниже предыдущего закрытия.

Обе марки растеряли всё преимущество, набранное в конце прошлого года, когда нефтеэкспортёры во главе с ОПЕК договорились о сокращении добычи в попытке поддержать цены на сырьё.

Организация стран-нефтеэкспортёров и ряд стран вне картеля пообещали продлить пакт как минимум до конца первого квартала будущего года, с целью снизить избыток на рынке.

Однако уровень запасов сырья во многих странах мира находится у рекордной отметки и трейдеры ожидают дальнейшего падения цен.

Котировки нефти упали на 12 процентов с 25 мая, когда ОПЕК договорились о продлении пакта на следующий год.

Однако некоторые члены ОПЕК, в том числе Нигерия и Ливия, были освобождены от выполнения пакта, и рост их добычи подрывает попытки стран во главе с Саудовской Аравией.

ОПЕК обещала сократить добычу приблизительно на 1,2 миллиона баррелей в сутки, в то время как другие страны, включая Россию, договорились о сокращении производства на 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Однако нефтедобыча в Америке, не принимающей участия в сделке, выросла на 10 процентов за последний год до 9,33 миллиона баррелей в сутки.

Управление энергетической информации США (EIA) повысило прогноз роста добычи нефти в стране за 2017 год до 460.000 баррелей в сутки, вместо предполагаемого снижения на 80,000 баррелей в сутки в декабре.

ОПЕК ожидает, что уровень добычи в США вырастет на 800.000 баррелей в сутки в 2017 году.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило на этой неделе, что предложение на рынке нефти всё ещё будет опережать спрос, несмотря на то что уровень потребления впервые достиг отметки в 100 миллионов баррелей в сутки.