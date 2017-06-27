Нефть дорожает на фоне ослабления доллара, избыток предложения сдерживает ралли

Цены на нефть продолжили рост на вечерних торгах вторника благодаря ослаблению доллара, но опасения насчет сохраняющегося избытка предложения сырья сдержали дальнейший подъем рынка.

Поддержку котировкам оказало ослабление доллара, индекс которого снизился к корзине шести основных валют в ожидании выступления главы ФРС США Джанет Йеллен.

К 16.52 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,94 процента до $46,26 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $43,71 за баррель, на 0,76 процента выше предыдущего закрытия.

На прошлой неделе хедж-фонды сократили чистые длинные позиции по обеим маркам – WTI и Brent – до минимального значения за 10 месяцев, что, по мнению аналитиков, говорит об утрате инвесторами веры в способность ОПЕК выровнять баланс на мировом рынке нефти.

Нефтяной картель ОПЕК и несколько стран вне организации в конце мая договорились продлить сроки сокращения добычи на девять месяцев до марта 2018 года ради восстановления баланса мирового спроса и предложения.

Среди факторов, сдерживающих дальнейший подъем рынка, – рост добычи нефти в странах, не подписавших глобальный пакт, в том числе в Нигерии и Ливии.

На этой неделе нефтедобыча в Ливии достигла порядка 935.000 баррелей в сутки, сообщили Reuters во вторник источники в нефтяной отрасли страны. Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) к концу июля планирует вывести производство нефти в стране на 1 миллион баррелей в сутки.

Добыча нефти в США выросла почти на 10 процентов по сравнению с прошлым годом до 9,4 миллиона баррелей в сутки, а количество активных буровых установок там достигло максимального значения более чем за три года.

Colonial Pipeline Co, крупнейшая в США система продуктопроводов, сообщила в понедельник, что объем заявок на прокачку дистиллятов на основной линии упал ниже номинальной мощности впервые почти за шесть лет на фоне перенасыщенного рынка восточного побережья страны.

В фокусе внимания инвесторов – данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и официальная статистика Управления энергетической информации (EIA).