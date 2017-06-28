Нефть в небольшом минусе из-за неожиданного роста запасов в США

Цены на нефть немного снизились утром в среду на фоне данных о неожиданном росте запасов сырья в США, усиливших опасения игроков рынка насчёт упорно сохраняющегося избытка предложения.

К 9.23 фьючерсы на американскую нефть WTI опустились на 0,32 процента до $44,10 за баррель.

Фьючерсы на нефть сорта Brent к этому времени торговались у отметки $46,61 за баррель, на 0,09 процента ниже предыдущего закрытия.

Запасы нефти в США увеличились на 851.000 баррелей до 509,5 миллиона за неделю, завершившуюся 23 июня, тогда как аналитики предсказывали снижение на 2,6 миллиона баррелей, показали данные Американского института нефти (API) во вторник.

Запасы бензина выросли на 1,4 миллиона баррелей, сообщил API.

Данные о росте запасов в США усилили опасения инвесторов насчёт сохраняющегося избытка предложения на нефтяном рынке, вопреки сокращению производства сырья ОПЕК+.

Нефтяной картель ОПЕК и несколько стран вне организации в конце мая договорились продлить сроки сокращения добычи на девять месяцев до марта 2018 года ради восстановления баланса мирового спроса и предложения.

Среди факторов, сдерживающих дальнейший подъём рынка, – рост добычи нефти в странах, не подписавших глобальный пакт, в том числе в Нигерии и Ливии.

По прогнозу главы трейдера Vitol Иэна Тейлора, фьючерсы на североморскую смесь Brent будут торговаться в диапазоне $40-$55 за баррель в течение следующих нескольких кварталов из-за роста нефтедобычи в США, который тормозит восстановление баланса на рынке.

Добыча нефти в США выросла почти на 10 процентов по сравнению с прошлым годом до 9,4 миллиона баррелей в сутки, а количество активных буровых установок там достигло максимального значения более чем за три года.