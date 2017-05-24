Цены на золото стабильны в ожидании протокола Федрезерва

Цены на золото стабильны в среду после снижения на предыдущей сессии, так как инвесторы ждут позднее в среду протокола последнего заседания ФРС, в надежде узнать подробности о планах повышать ставку.

По данным программы FedWatch от CME Group, рынок оценивает вероятность повышения основных краткосрочных ставок Центральным банком США на четверть пункта до 1,00-1,25 процента на заседании 13-14 июня в 79 процентов.

К 13.04 золото торговалось по $1.252,70 за тройскую унцию по сравнению с $1.250,76 за унцию при закрытии торгов во вторник.

Фьючерсы на золото в США подешевели на $3,6 до $1.251,9 за унцию. Серебро торговалось по $17,00 за унцию по сравнению с $17,03 к закрытию торгов во вторник, платина стоила $942,50 по сравнению с $940,00, палладий - $772,13 против $770,50.

"Полагаю, что рост процентной ставки будет равномерным и устойчивым, несмотря на краткосрочные колебания экономических данных в США", - сообщил Марк То из Wing Fung Financial Group в Гонконге.

По мнению главы Федерального резервного банка Филадельфии, Патрика Харкера, повышение процентной ставки ФРС в следующем месяце "вполне возможно".