Цены на золото стабильны на фоне слабых данных США

Цены на золото развернулись к росту в понедельник, так как экономические показатели США оказались ниже ожиданий, а Северная Корея провела очередные ракетные испытания в выходные, оказав давление на доллар.

В 13.28 золото торговалось по $1.232,01 за тройскую унцию по сравнению с $1.228,33 за унцию при закрытии торгов в пятницу.

Фьючерсы на золото в США подорожали на $4,2 до $1.231,9 за унцию. Серебро торговалось по $16,63 за унцию по сравнению с $16,45 к закрытию торгов в пятницу, платина стоила $926,40 по сравнению с $917,00, палладий - $810,95 против $805,90.

Пхеньян в понедельник назвал успешным запуск новой баллистической ракеты средней дальности. Испытание, проведённое под контролем северокорейского лидера Ким Чен Ына в воскресенье, было необходимо для проверки её способности нести "крупногабаритную тяжёлую ядерную боеголовку".

"Эти события (ракетное испытание в КНДР) поддерживают цены на золото, но на данный момент обстановка ещё не настолько накалена, чтобы инвесторы слишком волновались," - сказал аналитик из ANZ Дэниел Хайнс.

Согласно экономическим данным США, опубликованным в пятницу, розничные продажи выросли на 0,4 процента в апреле, не дотянув до прогноза, а неутешительный отчёт о потребительских ценах вызвал опасения о розничном секторе и экономике в целом.

Доллар начал неделю в обороне, а индекс доллара снизился примерно на 0,2 процента.

Согласно данным американской Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), хеджевые фонды и инвестиционные менеджеры сократили число чистых длинных позиций в золоте на бирже COMEX до минимумов шести недель, на неделе к 9 мая.