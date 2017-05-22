Цены на золото стабильны на фоне политических скандалов в США

Цены на золото застыли в понедельник, удерживая набранные в ходе предыдущей сессии очки, так как политический скандал вокруг президента США Дональда Трампа подстегнул интерес к активу-убежищу.

В пятницу появились сообщения о том, что высокопоставленный советник президента США проходит по делу о возможном сговоре предвыборного штаба Трампа с Россией, а сам Трамп хвастался перед представителями российского МИДа увольнением главы ФБР, руководившего расследованием.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и советник по национальной безопасности Герберт Макмастер выступили в защиту президента США, сообщив, что на встрече с российскими дипломатами Трамп затронул тему увольнения Коми, чтобы объяснить почему он не мог найти сферы сотрудничества с Москвой.

В 13.23 золото торговалось по $1.256,28 за тройскую унцию по сравнению с $1.255,05 за унцию при закрытии торгов в пятницу.

Фьючерсы на золото в США подорожали на $2,1 до $1.255,7 за унцию. Серебро торговалось по $16,93 за унцию по сравнению с $16,82 к закрытию торгов в пятницу, платина стоила $939,00 по сравнению с $938,50, палладий - $761,30 против $759,50.

Доллар немного вырос в понедельник, но удерживается вблизи шестимесячных минимумов к корзине основных валют, в то время как инвесторы оценивали воздействие новой волны политической напряжённости в США.

"Прогноз цен на золото остаётся достаточно туманным при нынешней конъюнктуре, сохраняющейся геополитической обеспокоенности и вероятном увеличении процентной ставки в следующем месяце", - сообщается в отчете аналитика Барнабаса Гана из OCBC.

Согласно данным американской Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), хеджевые фонды и инвестиционные менеджеры сокращали число чистых длинных позиций в золоте на бирже COMEX третью неделю подряд на неделе, заканчивающейся 16 мая, до минимумов двух месяцев.